انخفاض البيض.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : ميريت نادي

10:11 ص 24/03/2026 تعديل في 11:00 ص

أسعار البيض والدواجن

انخفض متوسط سعر الفراخ الحية ومتوسط سعر كرتونة البيض، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24-3-2026، بينما ارتفع سعر كرتونة البيض البلدي، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 116.42 جنيه، بتراجع 1.52 جنيه.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 102.15 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 130 جنيهًا بحد أقصى.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 144.06 جنيه، بتراجع 2.13 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 157.36 جنيه، بزيادة 4.8 جنيه.

"رفض جلوسه أمام بيته".. اعترافات عامل متهم بإنهاء حياة مسن بالدويقة
