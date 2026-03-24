كشفت مصادر الشرطة الهندية أن مجلس العاصمة التشريعي (برلمان دلهي) تلقى صباح اليوم الثلاثاء، تهديدا بتفجير قنبلة داخل مقر المجلس، وذلك قبيل الموعد المقرر لعرض رئيسة الحكومة ريكها جوبتا لموازنتها السنوية.

وأفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا " الهندية ، بأن الشرطة أكدت عدم العثور على أي شيء مريب خلال عمليات التفتيش التي تم تنفيذها بالمبنى، فيما لا تزال عمليت البحث جارية داخل مقر المجلس.

وبحسب المعلومات الأولية ، تلقى المسؤولين التهديد الأول عن طريق رسالة إلكترونية وردت على البريد الخاص بأمانة المجلس الساعة السابعة و28 دقيقة صباح اليوم وأعقبتها رسالة أخرى تم توجيهها إلى رئيس المجلس فيجيندرا جوبتا بعد نحو ثلث ساعة من الرسالة الأولى.

وفور ذلك قامت قوات الأمن الهندية بالانتشار داخل وخارج مبنى المجلس لمباشرة عملية تمشيط واسعة النطاق ، فيما تم فتح تحقيق للكشف عن الملابسات.

وقال راجا بانثيا ، نائب مفوض الشرطة لمنطقة الشمال، إن عدة وكالات أمنية متخصصة، بينها خبراء متفجرات، شاركت في عمليات مسح المبنى الجمعية التشريعية للولاية "فيدان سابها"، قائلا في بيان موجز، : "لم نجد أي شيء مشبوه حتى اللحظة، ولاتزال الإجراءات اللازمة قائمة".