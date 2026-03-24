دوي انفجار في تل أبيب جراء صاروخ إيراني وتصاعد أعمدة دخان

كتب : مصراوي

08:27 ص 24/03/2026 تعديل في 08:28 ص

هجوم صاروخي إيراني

وكالات

سمع دوي انفجار في تل أبيب قد يكون ناجما عن سقوط صاروخ إيراني، بعد دقائق من رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلة بتصاعد أعمدة الدخان من موقع سقوط أحد الصواريخ الإيرانية في تل أبيب، مضيفة أن التفاصيل لازالت قيد التحقيق.

وقالت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إن التهديدات الناجمة عن الصواريخ الإيرانية في تل أبيب ووسط إسرائيل انتهت.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن قوات البحث والإنقاذ في طريقها إلى عدة مواقع في وسط إسرائيل حيث تم تلقي تقارير عن سقوط صواريخ.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن أنظمة دفاعية تعمل على اعتراض التهديد.

وأشار الجيش الجيش الإسرائيلي إلى أنه في الدقائق القليلة الماضية، أرسلت قيادة الجبهة الداخلية توجيها احترازيا مباشرة إلى الهواتف المحمولة في المناطق ذات الصلة، يطلب من الجمهور التصرف بمسؤولية واتباع التعليمات، وفقا لسكاي نيوز.

