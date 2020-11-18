طالبان ترحب بقرار واشنطن خفض قواتها وتعتبره "تقدمًا جيدًا"

كابول - (ا ف ب)

رحبت حركة طالبان، اليوم الأربعاء، بإعلان واشنطن سحب ألفي جندي من قواتها من أفغانستان بحلول 15 يناير المقبل، واعتبر مسؤول في الحركة الإعلان الأمريكي أنه "تقدم جيد يصب في مصلحة الشعبين" الأفغاني والأمريكي. وجاء هذا الإعلان على خلفية اتفاق الدوحة بين الحركة والأمريكيين. لكنه يثير مخاوف في الولايات المتحدة والعالم من توسع ظهور الجماعات المتطرفة في هذا البلد.

ورأت حركة طالبان الأربعاء في قرار واشنطن سحب ألفي جندي من أفغانستان بحلول 15 يناير "تقدمًا جيدًا"، سيساعد البلد على إنهاء الحرب الدائرة فيه.

وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان لوكالة الأنباء الفرنسية، "إنه تقدم جيد يصب في مصلحة الشعبين" الأفغاني والأمريكي. وأضاف "كلما أتى انسحاب القوات الأجنبية سريعا كلما كانت نهاية الحرب سريعة".

وأعلن البنتاغون الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستخفض عديد قواتها في أفغانستان إلى 2500 في يناير 2021 أي أدنى مستوى لها في هذه الحرب المستمرة منذ عقدين تقريبا.

ويعكس القرار رغبة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب "في إنهاء بنجاح ومسؤولية الحربين في أفغانستان والعراق"، حيث سيتم سحب 500 جندي إضافي ليبقى 2500 فقط كما أعلن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريستوفر ميلر.

لكن الإعلان يثير مخاوف في الولايات المتحدة والعالم من عودة توسع ظهور الجماعات المتطرفة بعد عقدين على هجمات 11 سبتمبر التي نفذها تنظيم القاعدة.

ووقع اتفاق في فبراير في الدوحة بين واشنطن وحركة طالبان نص على سحب القوات الأمريكية بحلول مايو 2021. في المقابل تعهدت طالبان عدم مهاجمة القوات الأمريكية ومنع مجموعات كتنظيمي القاعدة وداعش من التحرك انطلاقًا من أفغانستان.