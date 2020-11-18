سكرتير ولاية جورجيا: تعرضت لضغوط من حليف بارز لترامب لإبطال أصوات صحيحة

واشنطن - (بي بي سي)

قال سكرتير ولاية جورجيا الأمريكية، براد رافينسبيرجر، إنه تعرض لضغوط كبيرة من قبل ساسة بارزين في الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه بعد تأكيده على نزاهة عملية فرز أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية في الولاية والتي فاز بها جو بايدن على حساب الرئيس دونالد ترامب.

وقال رافينسبيرجر في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" إن عضو الكونجرس الجمهوري السيناتور ليندسي جراهام، سأله عما إن كان بإمكانه رفض قبول أصوات صحيحه ما فسره سكرتير الولاية على أنه طلب غير مباشر من غراهام لإبطال الأصوات التي تصل عن طريق البريد.

كان جراهام ومن بعد نشر الحديث الصحفي قد رد بأنه "مندهش لسماعه أن براد فسر الأمر بهذه الطريقة".

وأكد أمام الصحفيين في الكونجرس على أن ما جرى بينهما "محادثة جيدة" وأنه من "السخف" تصوير ما تضمنته على أنها "ضغوطات" تمارس للتخلص من أصوات والتأثير في سير الاقتراع.