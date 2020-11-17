وزيرة الدفاع الألمانية: لا يمكن لأوروبا حماية نفسها دون أمريكا

برلين- (د ب أ):

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجرت كرامب-كارنباور موقفها بأن أوروبا لا يمكنها الدفاع عن نفسها في المستقبل المنظور دون الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على الرغم من الانتقاد الحاد الصادر من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمثل هذه التصريحات السابقة منها.

وقالت كرامب-كارنباور اليوم الثلاثاء : " تذهب فكرة حكم ذاتي استراتيجي أوروبي إلى مستوى أبعد من اللازم، إذا غذت الوهم بأنه يمكننا ضمان الأمن والاستقرار والازدهار في أوروبا دون (حلف شمال الأطلسي) ناتو ودون الولايات المتحدة".

يذكر أن ماكرون انتقد أمس الاثنين تصريحا مشابها لكرامب-كارنباور، ووصفه بأنه "تفسير خاطئ للتاريخ"، ودعا الرئيس الفرنسي لسيادة أوروبية في شؤون الدفاع.

وصحيح أن الوزيرة الألمانية أعربت عن اتفاقها مع ماكرون في أنه يتعين على أوروبا فعل المزيد من أجل أمنها، وقالت أيضا: "إننا نسعى إلى أن تكون أوروبا حليفا قويا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية على نفس المستوى، وليست ابنا بحاجة للحماية"، ولكنها أوضحت في الوقت ذاته أنه لا يمكن لأوروبا الاستغناء عن حماية الأمريكيين.

وأضافت كرامب-كارنباور: "دون القدرات النووية لأمريكا لا يمكن لألمانيا وأوروبا حماية نفسيهما. إنها الحقائق الواقعية"، وأشارت إلى أن أوروبا على سبيل المثال، تعتمد بما يقرب من 100% على الولايات المتحدة فيما يتعلق بالدفاع بصواريخ باليستية، فضلا عن أن الأمريكيين يوفرون الجزء الأكبر من الأسلحة النووية.