إعلان

مقتل شرطي أمريكي وإصابة آخر في إطلاق نار بمستشفى في شيكاغو

كتب : مصراوي

01:58 ص 26/04/2026

الشرطة الامريكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، مقتل شرطي أمريكي وإصابة آخر في إطلاق نار بمستشفى في شيكاغو، بحسب سكاي نيوز.

يذكر أن السلطات الأمريكية في وقت سابق، إنه أصيب نحو 20 شخصًا بطلقات نارية، وتوفي أحدهم، خلال تجمع في ساحة انتظار بضواحي شيكاغو.

وأظهر تسجيل مصور إخباري تلفزيوني ساحة انتظار مركز تجاري مليئة بالحطام وشريط الشرطة في ويلوبروك، على بعد حوالي 20 ميلا "32.1 كيلومترًا" جنوب غرب شيكاغو.

قال مكتب مأمور مقاطعة دوبيج لمحطات التلفزيون في مكان الحادث، إن شخصا قتل وأصيب 19 آخرون على الأقل.

وقالت الشاهدة ماركيشيا أفيري لقناة "دبليو إل إس - تي في": "كان من المفترض أن يكون مثل احتفال جونتينث، لقد بدأنا في سماع إطلاق نار، لذلك نزلنا واحتمينا حتى توقفوا".

وقال شاهد آخر، يدعى كريج لوتسي: "ركض الجميع وكانت فوضى عارمة".

إعلان

إعلان

