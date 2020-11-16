الرئاسات العراقية الثلاث ومكتب الأمم المتحدة يعقدان اجتماعًا بشأن الانتخابات

بغداد - (د ب أ)

عقدت الرئاسات العراقية الثلاث ومكتب الأمم المتحدة في العراق، اليوم الاثنين، اجتماعًا مشتركًا لتوفير بيئة آمنة ومستقرة لإجراء الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة والاطمئنان على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية التي ستجرى في منتصف العام المقبل.

وذكر بيان للرئاسة العراقية، أن الاجتماع تناول المفاصل المهمة في العملية الانتخابية بغية توفير بيئة آمنة ومستقرة لإجراء الانتخابات والاطمئنان على سلامة الإجراءات المطبّقة من قبل المفوضية والجهات المختصة ذات العلاقة لتنفيذ العملية الانتخابية ومعالجة التحديات التي تواجهها كافة.

وأوضح البيان أن المجتمعين أكدوا على أهمية زيادة نسبة التسجيل البايومتري ووضع الآليات التي تساعد في عملية التسجيل لغرض اعتماد البطاقة البيومترية حصراً في الانتخابات القادمة، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للقانون لضمان تصويت النازحين والمهجرين والعراقيين المتواجدين في الخارج بايومترياً.

كما أكّد الاجتماع على وجوب التعاقد مع شركة عالمية رصينة لفحص برمجيات الانتخابات بالتشاور مع فريق الأمم المتحدة، وأهمية التنسيق والدعم من فريق الأمم المتحدة مع المفوضية وتأمين مراقبة فاعلة وفقاً للمعايير الدولية لضمان نزاهة الانتخابات.

وشدد المجتمعون على أهمية إطلاق حملة إعلامية وطنية تساعد في إعادة ثقة الناخب بالعملية الانتخابية وتحفّزه على المشاركة في الانتخابات.