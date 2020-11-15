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سلطنة عُمان تعلن إعادة افتتاح 30% من إجمالي المساجد والجوامع

02:36 م الأحد 15 نوفمبر 2020
سلطنة عُمان تعلن إعادة افتتاح 30% من إجمالي المساجد والجوامع

مسجد في سلطنة عمان

مسقط - أ ش أ

أعلن مدير دائرة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عُمان زاهر بن عبد الله الحوسني، اليوم الأحد إعادة افتتاح الجوامع والمساجد التي تزيد طاقتها الاستيعابية على 400 مصل وبنسبة 30% من إجمالي جوامع ومساجد السلطنة، وذلك مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الوقائية من انتشار فيروس "كورونا" التي حددتها الوزارة في دليلها الإرشادي الصادر الأسبوع الماضي.

وأوضح الحوسني- في بيان أوردته وكالة أنباء عُمان - أنه أعيد فجر اليوم افتتاح عدد من الجوامع والمساجد وفقًا لقرار اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس "كورونا" ( كوفيد-19)، مضيفا أن تسجيل طلبات افتتاح المساجد عبر الموقع لا يزال متاحا لأي مشرف أو وكيل مسجد يرغب في تعبئة الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالطلب وتقديمها إلكترونيا لأخذ الموافقة الفورية على طلبه.

وأشار إلى أن دائرة المساجد بالوزارة رفضت عددًا من الطلبات التي وردتها من الوكلاء، لعدم استيفائها الشروط الواردة بالدليل الإرشادي ولتعليمات اللجنة، مؤكدا أنه ستكون هناك متابعة مستمرة للمساجد التي تم افتتاحها للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية ، خاصة مع تجاوز إجمالي عدد الطلبات التي تقدم بها مشرفو ووكلاء المساجد (700) جامع ومسجد على مستوى مختلف محافظات السلطنة.

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سلطنة عُمان فتح المساجد زاهر بن عبد الله الحوسني

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