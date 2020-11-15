مظاهرات حاشدة لأنصار ترامب احتجاجًا على نتيجة الانتخابات (صور وفيديو)
وكالات
خرج أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في مظاهرات بواشنطن العاصمة، مساء السبت، تزامنًا مع استمرار معاركه القضائية للطعن في فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في انتخابات 3 نوفمبر. وقابل المتظاهرون مرور موكب ترامب أمامهم بهتافات صاخبة ورايات كتب عليها "أفضل رئيس على الإطلاق" و"أوقفوا السرقة".
11/14/2020 - Washington, D.C.#MarchForTrump #MAGA🇺🇸🦅 pic.twitter.com/07KbzbjZvf— Dan Scavino🇺🇸🦅 (@DanScavino) November 14, 2020
خرج أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مساء السبت، في مظاهرات في واشنطن العاصمة لمساندته، ودعمه في ما يردده عن حدوث "تزوير" في الانتخابات، في حين يمضي قدما في سلسلة من المعارك القضائية الطويلة للطعن في فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.
It was a GREAT honor to speak to TENS OF THOUSANDS of great Americans today at the #MarchForTrump— Alex Bruesewitz (@alexbruesewitz) November 14, 2020
WE. ARE. THE. MAJORITY.
We are SILENT no longer.
We will ALWAYS fight for @realDonaldTrump and for FREE & FAIR elections.
God bless you ALL!
RT! pic.twitter.com/l2Ni1L98Dk
ومرّ موكب ترامب أمامهم، وقابل المتظاهرون الذين كانوا على مقربة من البيت الأبيض مرور ترامب المقتضب بهتافات صاخبة ولوحوا بأيديهم وأطلقوا الصفارات فيما كانوا يرفعون لافتات ورايات كتب عليها "أفضل رئيس على الإطلاق" و"أوقفوا السرقة" و"ترامب 2020 لنحافظ على عظمة أمريكا".
واستدعت مشاركة مجموعة براود بويز اليمينية المتطرفة في المسيرات، تواجدًا أمنيًا كبيرًا في العاصمة لمنع صدامات مع تجمع مناهض لترامب مقرر أمام المحكمة العليا.
AMAZING! Can hear you all from the West Wing Colonnade. A beautiful day in Washington, D.C. THANK YOU, PATRIOTS!! #MAGA🇺🇸🦅 pic.twitter.com/RJJ8bvYlfr— Dan Scavino🇺🇸🦅 (@DanScavino) November 14, 2020
November 14, 2020
Plus d'UN MILLION de Trumpistes marchent sur Washington DC 💪💪💪— Comité Trump France (@TrumpFrance) November 14, 2020
#MillionMAGAMarch pic.twitter.com/bsOA0HgOSJ
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