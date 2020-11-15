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مظاهرات حاشدة لأنصار ترامب احتجاجًا على نتيجة الانتخابات (صور وفيديو)

12:50 ص الأحد 15 نوفمبر 2020
مظاهرات حاشدة لأنصار ترامب احتجاجًا على نتيجة الانتخابات (صور وفيديو)

مظاهرات حاشدة لأنصار ترامب

وكالات

خرج أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في مظاهرات بواشنطن العاصمة، مساء السبت، تزامنًا مع استمرار معاركه القضائية للطعن في فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في انتخابات 3 نوفمبر. وقابل المتظاهرون مرور موكب ترامب أمامهم بهتافات صاخبة ورايات كتب عليها "أفضل رئيس على الإطلاق" و"أوقفوا السرقة".

خرج أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مساء السبت، في مظاهرات في واشنطن العاصمة لمساندته، ودعمه في ما يردده عن حدوث "تزوير" في الانتخابات، في حين يمضي قدما في سلسلة من المعارك القضائية الطويلة للطعن في فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

ومرّ موكب ترامب أمامهم، وقابل المتظاهرون الذين كانوا على مقربة من البيت الأبيض مرور ترامب المقتضب بهتافات صاخبة ولوحوا بأيديهم وأطلقوا الصفارات فيما كانوا يرفعون لافتات ورايات كتب عليها "أفضل رئيس على الإطلاق" و"أوقفوا السرقة" و"ترامب 2020 لنحافظ على عظمة أمريكا".

واستدعت مشاركة مجموعة براود بويز اليمينية المتطرفة في المسيرات، تواجدًا أمنيًا كبيرًا في العاصمة لمنع صدامات مع تجمع مناهض لترامب مقرر أمام المحكمة العليا.

ترامب أمريكا جو بايدن الانتخابات الأمريكية

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