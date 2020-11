مظاهرات حاشدة لأنصار ترامب احتجاجًا على نتيجة الانتخابات (صور وفيديو)

وكالات

خرج أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في مظاهرات بواشنطن العاصمة، مساء السبت، تزامنًا مع استمرار معاركه القضائية للطعن في فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في انتخابات 3 نوفمبر. وقابل المتظاهرون مرور موكب ترامب أمامهم بهتافات صاخبة ورايات كتب عليها "أفضل رئيس على الإطلاق" و"أوقفوا السرقة".

It was a GREAT honor to speak to TENS OF THOUSANDS of great Americans today at the #MarchForTrump



WE. ARE. THE. MAJORITY.



We are SILENT no longer.



We will ALWAYS fight for @realDonaldTrump and for FREE & FAIR elections.



God bless you ALL!



RT! pic.twitter.com/l2Ni1L98Dk