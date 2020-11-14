أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

الشرطة الكندية: لا تهديد داخل مبنى شركة الألعاب بمونتريال وجار الإخلاء

12:43 ص السبت 14 نوفمبر 2020
الشرطة الكندية: لا تهديد داخل مبنى شركة الألعاب بمونتريال وجار الإخلاء

الشرطة الكندية - صورة ارشيفية

مونتريال - (أ ش أ):
أعلنت شرطة مدينة مونتريال الكندية، مساء اليوم الجمعة، إنها لم تجد أي تهديد في الوقت الحالي، أثناء تنفيذها لعملية للرد على تقارير بوجود حالة رهائن داخل مبنى لشركة ألعاب شهيرة وسط مدينة (مونتريال) بمقاطعة (كيبيك).
وقالت الشرطة- عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "لم يتم تحديد أي تهديد في الوقت الحالي، نقوم حاليا بإخلاء المبنى".
وبدأت الشرطة في مرافقة الموظفين من مبنى الشركة وإخلائه، فيما تواصل التحقيق في المبنى الواقع في حي (مايل إند).
ولا تزال عملية الشرطة مستمرة في مكاتب الشركة في مونتريال، دون الإبلاغ عن أي إصابات، وانتشرت في المنطقة سيارات إسعاف وعربة مدرعة تابعة للشرطة وفرقة تكتيكية وخبراء المفرقعات.
وطلبت السلطات وقوات الشرطة من المواطنين تجنب المنطقة، حيث طوقت المنطقة بالكامل.

هذا المحتوى من

الشرطة الكندية كندا مدينة مونتريال

الخبر التالى:

سياسى تركي يتوقع سقوط نظام أردوغان واحتمالية إجراء انتخابات مبكرة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 110095

    عدد المصابين

  • 100760

    عدد المتعافين

  • 6417

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 53021123

    عدد المصابين

  • 36939272

    عدد المتعافين

  • 1297804

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا