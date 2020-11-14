الشرطة الكندية: لا تهديد داخل مبنى شركة الألعاب بمونتريال وجار الإخلاء
مونتريال - (أ ش أ):
أعلنت شرطة مدينة مونتريال الكندية، مساء اليوم الجمعة، إنها لم تجد أي تهديد في الوقت الحالي، أثناء تنفيذها لعملية للرد على تقارير بوجود حالة رهائن داخل مبنى لشركة ألعاب شهيرة وسط مدينة (مونتريال) بمقاطعة (كيبيك).
وقالت الشرطة- عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "لم يتم تحديد أي تهديد في الوقت الحالي، نقوم حاليا بإخلاء المبنى".
وبدأت الشرطة في مرافقة الموظفين من مبنى الشركة وإخلائه، فيما تواصل التحقيق في المبنى الواقع في حي (مايل إند).
ولا تزال عملية الشرطة مستمرة في مكاتب الشركة في مونتريال، دون الإبلاغ عن أي إصابات، وانتشرت في المنطقة سيارات إسعاف وعربة مدرعة تابعة للشرطة وفرقة تكتيكية وخبراء المفرقعات.
وطلبت السلطات وقوات الشرطة من المواطنين تجنب المنطقة، حيث طوقت المنطقة بالكامل.
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