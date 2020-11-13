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لافروف: روسيا أبلغت الولايات المتحدة وفرنسا باتفاق 9 نوفمبر حول أزمة قره باغ

06:01 م الجمعة 13 نوفمبر 2020
لافروف: روسيا أبلغت الولايات المتحدة وفرنسا باتفاق 9 نوفمبر حول أزمة قره باغ

سيرجى لافروف

موسكو - (أ ش أ):
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، أن بلاده أبلغت الولايات المتحدة وفرنسا بالاتفاقات التي أُبرمت مؤخرًا بشأن الأزمة الراهنة بين أرمينيا وأذربيجان على منطقة قره باغ.
وقال لافروف - خلال اجتماع حول حل القضايا الإنسانية في منطقة ناجورنو قره باغ بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة "أبلغنا زملاءنا في فرنسا والولايات المتحدة بالتفصيل، أولاً وقبل كل شيء، بصفتهما رئيسين مشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".. حسب ما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.
وأضاف كبير الدبلوماسيين الروس: "تحدثت مع وزير الخارجية الفرنسي وشرحت له بالتفصيل الوضع والجهود التي نبذلها، كما تحدثنا مع زملائنا الأمريكيين في نيويورك، وتم إبلاغ مجلس الأمن الدولي بشكل كامل بالجهود التي تبذلها روسيا وأدت إلى إبرام اتفاق 9 نوفمبر".
واندلعت الاشتباكات المتجددة بين أذربيجان وأرمينيا في الـ27 من سبتمبر الماضي، مع وقوع معارك عنيفة في منطقة ناجورنو كارا باخ المتنازع عليها بين البلدين. وشهدت المنطقة أعمال عنف في عامي 2014 و2016 ومؤخرًا في شهر يوليو الماضي حيث فرضت أذربيجان وأرمينيا الأحكام العرفية وسقط العديد من المدنيين من الجانبين.

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