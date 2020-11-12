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وفاة رئيس غانا السابق جيري رولينجز عن عمر ناهز 73

07:01 م الخميس 12 نوفمبر 2020
وفاة رئيس غانا السابق جيري رولينجز عن عمر ناهز 73

رئيس غانا السابق جيري رولينجز

أكرا - (د ب أ):

أعلن رئيس غانا نانا أكوفو أدو اليوم الخميس أن الزعيم السابق جيري رولينجز توفي عن عمر ناهز 73 عاما، مضيفا أن "شجرة عملاقة قد سقطت".

وجاء في البيان أن رولينجز توفي "بعد فترة قصيرة من المرض"، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وكان رولينجز يتمتع بشخصية كاريزمية باتخاذه موقفا حاسما ضد الفساد، وحكم تلك الدولة الواقعة في غرب أفريقيا في الفترة بين عامي 1981 و2001.

وأعلنت الرئاسة حدادا بالبلاد لمدة سبعة أيام مع تنكيس الأعلام.

وقاد رولينجز انتفاضة عسكرية قصيرة في عام 1979، لكنه حينئذ سلم السلطة إلى حكومة مدنية، غير أنه نظم انقلابا مجددا بعد ذلك بسنوات.

وخاض رولينجز، الابن لأب اسكتلندي وأم غانية، انتخابات ديمقراطية، وفاز بها مرتين. وتنحى عن السلطة في عام 2001.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه على الرغم من وصوله إلى سدة الحكم عبر انقلاب عسكري، يرجع له الفضل في وضع الأساس لنظام ديمقراطي بات من بين أكثر النظم استقرارا وتنافسية في أفريقيا.

وبعد إعلان وفاته، لجأ قادة زملاء له إلى تويتر للإشادة به، حيث وصفه رئيس ليبيريا جورج ويا بأنه "رجل دولة عظيم".

جيري رولينجز رئيس غانا غانا

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