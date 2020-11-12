البر الرئيسي الصيني يسجل 15 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا إحداها محلية

بكين - (د ب أ):

أفادت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الخميس بأنها تلقت تقارير عن تسجيل 15 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة أن إصابة واحدة من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، بينما جاءت 14 حالة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض أمس.

وحتى أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 86299 حالة، بينها 413 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج، ثلاثة منهم في حالة خطيرة.

وقالت اللجنة إن 81252 مريضا غادروا المستشفيات بعد تمام شفائهم، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634 شخصا.

وأعلنت اللجنة أنه تم أمس الإبلاغ عن ست حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض، جميعها وافدة من خارج البر الرئيسي. ولا تصنف الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.