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ترامب على تويتر: سنفوز

01:55 ص الخميس 12 نوفمبر 2020
ترامب على تويتر: سنفوز

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):
واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه لنتائج الانتخابات الأمريكية التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن، بحسب تقديرات وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى.

ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه على تويتر مساء الأربعاء/الخميس قال فيها "سنفوز".

يأتي هذا بعد أن أمر سكرتير ولاية جورجيا براد رافينسبيرجر في مؤتمر صحفي الأربعاء بإعادة فرز الأصوات بشكل كامل لسباق الانتخابات الرئاسية في الولاية، حيث أشار إلى أن فارق الأصوات بين ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن هو 14111 فقط.

وأكدت حملة ترامب في اتصال مع الصحفيين أنهم طلبوا إعادة فرز الأصوات وقال المسؤولون إنهم ما زالوا يهدفون إلى قلب نتيجة التصويت في جورجيا وعدد من الولايات الأخرى "وإعادة الرئيس إلى البيت الأبيض لولاية ثانية".

وقال سكرتير ولاية جورجيا للصحفيين :"في ظل الهامش المحدود، سيتطلب الأمر إعادة فرز كاملة يدوية في جميع المقاطعات. وهذا سيساعد في بناء الثقة".

دونالد ترامب الانتخابات الأمريكية جو بايدن تويتر

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