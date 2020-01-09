19 قتيلًا و24 مُصابًا في انقلاب حافلة شمالي إيران

طهران- (د ب أ):

لقي 19 شخصًا حتفهم وأُصيب 24 آخرون جراء انفجار حافلة شمالي إيران، حسبما أعلن المتحدث باسم منظمة الطوارئ في محافظة مازندران، شمالي البلاد، الخميس.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المتحدث زكريا اشكبور، قوله إن الحافلة كانت متوجهة من طهران إلى كنبدكاووس (بمحافظة كلستان شمال شرق إيران) وانقلبت فجر اليوم الخميس في منطقة سوادكوه (بمحافظة مازندران).

وأوضح أنه تم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى بالمنطقة.

ولم تتوفر على الفور المزيد من التفاصيل.