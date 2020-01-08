طالبان تعلن مسئوليتها عن تحطم مروحية عسكرية في أفغانستان

كابول - أ ش أ

أعلنت حركة طالبان الأفغانية المتمردة مسئوليتها عن حادث تحطم المروحية العسكرية الذي وقع في وقت سابق بإقليم فرح غربي البلاد.

وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته الليلة باللغة الإنجليزية - أن هذا الإعلان من جانب حركة طالبان يأتي فيما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن الحادث وقع لأسباب فنية، مشيرة إلى أنها سوف تعلن تفاصيل أخرى بعد انتهاء التحقيقات في هذا الحادث.

وكان سقوط المروحية العسكرية - الذي وقع صباح اليوم - أسفر عن مصرع اثنين من الطيارين الأفغان .