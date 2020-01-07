ترامب: بحثت الوضع في ليبيا مع ميركل وسأتحدث مع بوتين بهذا الشأن

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه بحث الوضع في ليبيا مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، لافتًا إلى أنه سيتحدث مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في هذا الشأن.

وأضاف ترامب، في تصريحات للصحفيين، اليوم الثلاثاء، نقلتها قناة "العربية"، أن هناك فوضى في ليبيا.

وفي سياق متصل، هدد ترامب، بفرض عقوبات على العراق حال "لم تحترم" بغداد الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفًا أن الحكومة العراقية لم تطلب من أمريكا حتى الآن سحب قواتها.

وأشار إلى أن واشنطن تود سحب القوات الأمريكية من العراق "في مرحلة ما"، مضيفًا في الوقت ذاته إلى أنه حال سحب القوات في الوقت الحالي سوف يكون هناك مجال كبير للنفوذ الإيراني.

وقال ترامب "إذا كان لأمريكا أن تغادر العراق فإنها ستترك بذلك لإيران موطئ قدم أكبر كثيرا".

وتابع ترامب "سليماني كان يخطط لهجوم كبير"، مضيفًا أن أمريكا مستعدة لأي رد إيراني محتمل وسترد بدورها على أي تهديد إيراني.