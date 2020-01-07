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وزير الدفاع الأمريكي: سنبقى في العراق لمحاربة داعش

08:22 م الثلاثاء 07 يناير 2020
وزير الدفاع الأمريكي: سنبقى في العراق لمحاربة داعش

مارك إسبر

وكالات:

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إن الولايات المتحدة لن تخرج من العراق، لافتًا إلى أنها ستظل متواجدة لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وأكد في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الولايات المتحدة بحاجة إلى الإبقاء على حضورها في العراق لمحاربة داعش.

وأقر مجلس النواب العراقي مشروع قانون يطلب من الحكومة خروج القوات الأجنبية من العراق، وذلك هددت فيه فصائل عراقية مسلحة القوات الأمريكية في العراق واعتبرتها أهدافا مشروعة.

يأتي ذلك في ظل التوترات الجارية بالعراق بعد غارة جوية أمريكية قتلت قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ومعه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو ماجد المهندس وآخرين، وذلك إثر خروجهم من مطار بغداد الدولي.

مارك إسبر داعش العراق الولايات المتحدة

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