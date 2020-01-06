الإمارات تعتمد نظامًا جديدًا للتأشيرات السياحية

وكالات:

اعتمد مجلس الوزراء الاتحادي بدولة الإمارات، اليوم الاثنين، نظاما جديدا للتأشيرات السياحية للقادمين إلى الدولة؛ بحيث تكون التأشيرة السياحية متعددة الاستخدام وسارية لمدة 5 سنوات.

وكتب نائب رئيس الدولة، رئيس الحكومة الاتحادية وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على حسابه في "تويتر": "اعتمدنا اليوم تغيير نظام التأشيرات السياحية في الدولة.. لتكون مدة تأشيرة السياحة خمسة أعوام متعددة الاستخدام لكافة الجنسيات".

وأوضح محمد بن راشد أن الإمارات تستقبل أكثر من 21 مليون سائح سنوياً، قائلا: "هدفنا ترسيخ الدولة كوجهة سياحية عالمية رئيسية".