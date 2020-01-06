مجلس التعاون الخليجي: نتابع التطورات في العراق وندعو إلى عدم التصعيد

الرياض- (د ب أ):

صرح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، أن دول المجلس تابعت بقلق واهتمام بالغين الأحداث والتطورات الخطيرة في العراق.

ودعا الزياني، في بيان تم نشره الليلة الماضية، الأطراف المعنية إلى "التهدئة وعدم التصعيد وتغليب الحلول السياسية للأزمات لتجنيب المنطقة، المتوترة أصلًا، وشعوبها أية تداعيات سلبية على أمنها واستقرارها".

وأهاب بالمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته "لخفض التصعيد في هذه المنطقة الحيوية للعالم".​