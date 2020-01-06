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قائد إيراني: طهران ستستهدف حيفا ومراكز عسكرية إسرائيلية انتقامًا لمقتل سليماني

01:38 ص الإثنين 06 يناير 2020
قائد إيراني: طهران ستستهدف حيفا ومراكز عسكرية إسرائيلية انتقامًا لمقتل سليماني

محسن رضائي القائد السابق للحرس الثوري الإيراني

قال محسن رضائي القائد السابق للحرس الثوري الإيراني، إن رد طهران على مقتل القائد العسكري قاسم سليماني سيشمل مدينة حيفا ومراكز عسكرية إسرائيلية.

وأضاف في كلمة بثها التلفزيون الإيراني، ونقلها موقع "مونت كارلو"، أمام تجمع للمشيعين في طهران: "انتقام إيران من أمريكا على اغتيال سليماني سيكون قاسيًا، ستكون حيفا ومراكز عسكرية إسرائيلية ضمن الرد".​

طهران الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني محسن رضائي

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