أكثر الكلمات إنتشاراً

الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب بطولة أفريقيا لليد الطقس سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات 25 يناير احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

كندا: ملتزمون بحل الدولتين وندرس تفاصيل "صفقة القرن"

09:16 ص الأربعاء 29 يناير 2020
كندا: ملتزمون بحل الدولتين وندرس تفاصيل "صفقة القرن"

وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامبيان

أوتاوا - (أ ش أ):

أعلنت الحكومة الكندية، أنها تدرس بعناية تفاصيل المبادرة الأمريكية لعملية السلام في الشرق الأوسط، مشددة على التزامها بتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة من خلال إنشاء دولة فلسطينية تعيش جنبًا إلى جنب بسلام وأمن مع إسرائيل، وضمان أمن الأخيرة داخل حدودها.

وقال وزير الخارجية الكندي، فرانسوا-فيليب شامبيان، في بيان، إن "كندا تدرك الحاجة الملحة إلى تجديد الجهود من أجل التوصل إلى حل تفاوضي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني ، وسوف تدرس بعناية تفاصيل المبادرة الأمريكية لعملية السلام في الشرق الأوسط".

وأضاف "لطالما أكدت كندا أنه لا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين، نحث الأطراف على تهيئة الظروف لمثل هذه المفاوضات".

وأكدت الحكومة الكندية استعدادها لدعم الحوار المجدي بين الطرفين نحو حل الدولتين عن طريق التفاوض القابل للتطبيق.

هذا المحتوى من

Asha
الحكومة الكندية صفقة القرن إسرائيل كندا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تحذر من الشبورة وبرودة الليل: تصل ذروتها في هذا الوقت