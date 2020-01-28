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ترامب: صفقة القرن قائمة على حل الدولتين وحماية إسرائيل

07:16 م الثلاثاء 28 يناير 2020
ترامب: صفقة القرن قائمة على حل الدولتين وحماية إسرائيل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن خطة السلام المقترحة سوف تجعل المنطقة أكثر سلاما وأمنا، وقائم على حل دولتين يحمي الإسرائيليين.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض وبجواره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وخرجت مظاهرات كبيرة في مدن الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، رفضا للخطة الأمريكية المزعومة، والتي تأتي وسط رفض فلسطيني لوساطة الإدارة الأمريكية الحالية.

ورفضت السلطة الفلسطينية قبل أشهر أي وساطة أمريكية في مفاوضات سلام، معتبرة أن قرارات مثل الاعتراف بمشروعية المستوطنات وبالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، أمور تقتل عملية السلام وتعتبر انحيازا كامل للرغبات الإسرائيلية على خلاف القرارات الدولية والأممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

كانت تسريبات حول الخطة المزعومة أشارت إلى أنها تميل بشكل كامل لدولة الاحتلال، حيث سيتم الإعلان عما يمكن وصفه بشبه دولة فلسطينية بلا جيش أو سيطرة على الحدود أو إمكانية عقد اتفاقيات مع دول مجاورة، بجانب أنها تقضي بعاصمة غير القدس للدولة الفلسطينية، بجانب سيطرة أمنية تامة للاحتلال.

ولا تشمل أيضًا الخطة، بحسب وسائل إعلام غربية وعبرية، على حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين طردهم الاحتلال، بجانب ضم إسرائيل لمناطق بالضفة الغربية المحتلة.

دونالد ترامب إسرائيل صفقة القرن خطة السلام

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