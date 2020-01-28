إصابة عشرات الطلاب الفلسطينيين في مواجهات مع قوات إسرائيلية بالخليل

رام الله- (د ب أ):

أصيب عشرات الطلاب الفلسطينيين اليوم الثلاثاء بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، عقب مواجهات مع قوات إسرائيلية في مخيم العروب شمال الخليل.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا) اليوم عن مصادر محلية قولها إن "جنود الاحتلال أطلقوا الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب الطلاب الذين خرجوا تنديدا بما تسمى (صفقة القرن) ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق".

من جانبها، حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من تصعيد "إرهاب" المستوطنين في ظل الاعلان عن "صفقة القرن".

وأدانت الوزارة بـ "أشد العبارات اقتحام عناصر المستوطنين الإرهابيين لبلدة عينابوس جنوب مدينة نابلس، وإقدامهم على احراق صف دراسي في مدرسة ذكور البلدة الاساسية، وخط شعارات عنصرية معادية تهدد بهدم منازل بالقرية".

واعتبرت الوزارة ، في بيان صادر عنها اليوم أن "هذه الجريمة البشعة امتداد لمسلسل جرائم منظمات المستوطنين الارهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم وممتلكاتهم".

وأشارت الى أنه "بالأمس القريب أقدمت عصابات المستوطنين على إحراق مسجد في قرية الشروفات بالقرب من بيت صفافا، واليوم ترتكب جريمة بشعة وترهب أهالي بلدة عينابوس وطلاب مدرستها من الأطفال كجزء لا يتجرأ من استهداف المسيرة التعليمية الفلسطينية ومؤسساتها، كما هو حاصل في القدس الشرقية المحتلة".

وحملت الوزارة "دولة الاحتلال وحكومتها ومؤسساتها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم مستوطنيها الإرهابية"، وأكدت أن "القرارات والإعلانات الأمريكية المعادية لشعبنا وللسلام تشجع عناصر الارهاب اليهودي على التمادي في استباحة الأرض الفلسطينية المحتلة ومقدرات وممتلكات ومؤسسات شعبنا".