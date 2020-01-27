أكثر الكلمات إنتشاراً

صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب بطولة أفريقيا لليد الطقس سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات 25 يناير احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

داعش يهدد بإفشال "صفقة القرن" ويدعو أتباعه للهجوم على اليهود

04:11 م الإثنين 27 يناير 2020
داعش يهدد بإفشال "صفقة القرن" ويدعو أتباعه للهجوم على اليهود

تنظيم داعش

القاهرة- (وكالات):

حث تنظيم "داعش"، في تسجيل صوتي نقلته "رويترز" الاثنين، أتباعه والمسلمين عموما على مهاجمة اليهود، وإفشال خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

يأتي ذلك، في وقت يعقد فيه الرئيس الأمريكي اليوم في واشنطن اجتماعين منفصلين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزعيم المعارضة بيني جانتس، حيث من المنتظر أن يكشف تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة في الأوساط الإعلامية باسم "صفقة القرن".

وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، قال الأحد، إن القيادة ستعقد سلسلة اجتماعات على كافة المستويات، للإعلان عن رفضها القاطع لأي تنازل عن القدس.

وحسبما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن القيادة ستدرس الخيارات كافة بما فيها مصير السلطة الوطنية، وإن "صفقة القرن" لن تطبق دون موافقة الشعب الفلسطيني.

داعش اليهود دونالد ترامب الشرق الأوسط بنيامين نتنياهو

الخبر التالى:

رئيس وزراء أيرلندا يطالب الاتحاد الأوروبي بحماية مصالح بلاده بعد البريكست
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تكشف موعد انكسار موجة البرودة الشديدة