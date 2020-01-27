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أطباء بلا حدود: السفينة "أوشن فايكنج" أنقذت 184 شخصا من البحر المتوسط

09:56 ص الإثنين 27 يناير 2020
أطباء بلا حدود: السفينة "أوشن فايكنج" أنقذت 184 شخصا من البحر المتوسط

أطباء بلا حدود

القاهرة- (د ب أ):

أفادت منظمة "أطباء بلا حدود" اليوم الاثنين بأن سفينة الإنقاذ "أوشن فايكنج" أنقذت الليلة الماضية 184 شخصا تقطعت بهم السبل على متن قاربين مطاطين في البحر المتوسط.

وذكرت، عبر حسابها على موقع تويتر، أن السفينة أنقذت 102 شخصا على متن قارب و82 على متن قارب آخر في المياه بين ليبيا ومالطا.

وأوضحت أن السفينة أصبح على متنها 407 أشخاص، وذلك بعد قيامها بخمس عمليات إنقاذ ليلية خلال 72 ساعة.

تجدر الإشارة إلى أن السفينة تسيّرها منظمتا "أطباء بلا حدود" و"إس أو إس ميديتيراني".

أطباء بلا حدود السفينة أوشن فايكنج البحر المتوسط

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