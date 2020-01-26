للحد من انتشاره.. فريق طبي من 1600 فرد للسيطرة علي "كورونا"

وكالات

تعتزم الصين إرسال 12 فريقًا طبيًا إضافيًا يشمل أكثر من 1600 فرد إلى مقاطعة هوبي، حيث تأثر النظام الطبي المحلي بانتشار فيروس كورونا الجديد، حسبما ذكرت وكالة "شينخوا" الرسمية الصينية.

وقال ما شياو وي مدير اللجنة الوطنية للصحة، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إنه سيتم إرسال الفريق الطبي خلال وقت قصير، مضيفًا أن السلطات تقوم بتنسيق الإمدادات الضرورية للسيطرة على انتشار الوباء.

وأضاف، أن اللجنة استدعت وأرسلت أكثر من 900 فرد في سبعة فرق طبية في هوبي.

كما أرسل الجيش فريقًا طبيًا مكون من 450 فردًا.

واستطرد ما أنه هناك ما يزيد على ألف فرد أخرين في وضع الاستعداد.

خصصت الحكومة المركزية مليار يوان (143 مليون دولار أمريكي) لمكافحة انتشار الوباء وأرسلت احتياطيها من الإمدادات الطبية ونسقت نقل ملابس وأقنعة وقفازات ونظارات للوقاية للمناطق الأكثر تضررًا.