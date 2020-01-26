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مقتل 4 أشخاص واصابة 30 في انقلاب حافلة شرقي الجزائر

04:46 ص الأحد 26 يناير 2020
مقتل 4 أشخاص واصابة 30 في انقلاب حافلة شرقي الجزائر

حوادث الطرق تؤرق الجزائريين (أرشيفية)

الجزائر- (د ب أ):

قُتل 4 أشخاص وأصيب 30 آخرون بجروح إثر انقلاب حافلة لنقل الركاب ليلة السبت ببلدة عين الحجل في ولاية المسيلة التي تقع على بعد 150 كيلومترا شرقي العاصمة الجزائرية.

وأفادت مصادر إعلامية أن الحادث وقع على الطريق الوطني رقم 08 الرابط بين بلدة عين الحجل ومدينة بوسعادة.

وتعرف الجزائر تزايد رهيب في حوادث السير، الأمر الذي دفع رئيس البلاد عبد المجيد تبون، إلى تكليف رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، بعقد مجلس وزاري مشترك في أقرب الآجال يكرس حصريا لدراسة ظاهرة حوادث السير.

حادث الجزائر انقلاب حافلة ولاية المسيلة حوادث السير

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