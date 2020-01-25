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الكويت تستنكر تصريح وزير خارجية الفلبين بشأن قضية المواطنة الفلبينية

11:03 م السبت 25 يناير 2020
الكويت تستنكر تصريح وزير خارجية الفلبين بشأن قضية المواطنة الفلبينية

وزارة الخارجية الكويتية

الكويت - (أ ش أ)

‏أعرب مصدر مسئول في وزارة الخارجية الكويتية، مساء اليوم السبت، عن استياء واستنكار الكويت لتصريح وزير خارجية الفلبين، بشأن قضية مواطنة فلبينية وما تضمنه من عبارات وصفها ب"التجاوز المرفوض" على اختصاصات السلطات الأمنية والقضائية في الكويت، ونهجا غير مألوف في تعامل الدول، ويتنافى مع أبسط قواعد العلاقات الدولية، فضلا عما يمثله من محاولة للتأثير على سير التحقيقات.

جاء ذلك تعليقا على ما يتم تداوله ‏في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بشأن تصريح منسوب إلى وزير خارجية الفلبين أعلن خلاله أنهم لن يقبلوا الا بحياة المتهمين بالجريمة التي راحت ‏ضحيتها مواطنة فلبينية في الكويت مؤخرا.

وشدد المصدر على أن الكويت عرف عنها حرصها على أمن جميع من يعيش على أرضها، ومعاقبة من يتجاوز القانون وفق نصوص قوانينها، وبما يحقق سيادة تلك القوانين ويجسد العدالة للجميع.

‏وأشاد بالإجراءات التي اتخذتها السلطات المعنية بسرعة إلقاء القبض على من قام بهذه الجريمة، ‏وإحالتهما إلى القضاء العادل، اضافة الى ابلاغها السلطات الفلبينية، باستعداد الكويت لاستقبال فريق أمني لاطلاعه على الإجراءات التي تم اتخاذها في القضية والتحقيقات التي تجري في هذا الشأن.

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وزارة الخارجية الكويتية الكويت الفلبين مواقع التواصل الاجتماعي

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