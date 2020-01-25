جانتس يقبل دعوة ترامب لمناقشة "صفقة القرن"

وكالات

أعلن بيني جانتس، زعيم تحالف "أزرق-أبيض" الإسرائيلي، عن قبوله دعوة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لزيارة واشنطن من أجل مناقشة "صفقة القرن"، واصفًا إياها بالمنعطف التاريخي، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وقال جانتس، المنافس الأساسي لرئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي وزعيم حزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو، في كلمة ألقاها اليوم السبت، "خطة السلام التي وضعها الرئيس ترامب ستدخل التاريخ كمنعطف مهم ليرسم الطريق أمام أطراف فاعلة مختلفة في الشرق الأوسط للتقدم نحو اتفاق إقليمي تاريخي".

وتابع: "اتخذت قرارًا لقبول الدعوة التي وجهها الرئيس ترامب للقائه شخصيا يوم الاثنين المقبل باعتباري زعيما لأكبر حزب معارض في إسرائيل".

وسبق أن وجه ترامب لكل من جانتس ونتنياهو، دعوة لزيارة البيت الأبيض من أجل مناقشة خطة السلام الخاصة بتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتي تستعد الولايات المتحدة لإعلانها قريبا.

وأفاد البيت الأبيض، في وقت سابق، بأن نتنياهو سيلتقي ترامب يوم 28 يناير، مشيرا إلى أن جانتس قبل أيضا الدعوة لكن دود تحديد موعد لزيارته.