بعد توليها وزارة دفاع لبنان.. استقالة زينة عكر من "الدولية للمعلومات"

القاهرة- وكالات:

أعلنت شركة "الدولية للمعلومات" لاستطلاعات الرأي في بيروت، السبت، استقالة وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر من منصبها في الإدارة العامة، مشيرة إلى أنّه لن يكون لها أي دور في الشركة طوال فترة تولّيها منصبها الجديد.

وأوضحت إدارة الشركة اللبنانية، في بيان، أن "الدولية للمعلومات" ليست مُتعاقدة حاليًا مع أي جهة رسمية لبنانية.

وقبل أن تُصبح أول وزيرة دفاع عربية، كانت عكر- التي أصبحت أيضًا نائبة لرئيس الوزراء - تشغل منصب المديرة التنفيذية لهذه الشركة التي يملكها زوجها رجل الأعمال جواد عدرا، الذي برز اسمه كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة.

يأتي ذلك بعد أيام من تسمية عكر قِبل الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في الوزارة الجديدة، التي شكّلها رئيس الحكومة حسّان دياب بعد شهر على تكليفه من تشكيل حكومة "تكنوقراط"، مدعومة من قوى 8 مارس ( حزب الله، حركة أمل، التيار الوطني) وضمت 6 نساء.

كانت وزيرة الداخلية السابقة ريا الحسن، أول امرأة عربية تتولى هذا المنصب في حكومة سعد الحريري التي استقالت في 29 أكتوبر 2019، بعد 12 يوماً من اندلاع الاحتجاجات في الشارع التي طالبت بمحاسبة الفاسدين وتغيير النخبة السياسية الحاكمة.