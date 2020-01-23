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وزير الخارجية التونسي: الأزمة الليبية حمّلت دول الجوار أعباء ثقيلة

01:51 م الخميس 23 يناير 2020
وزير الخارجية التونسي: الأزمة الليبية حمّلت دول الجوار أعباء ثقيلة

صبري باش طبجي

الجزائر - (د ب أ):

أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال التونسية صبري باش طبجي، أن استمرار الأزمة الليبية "كلف دول الجوار أعباء ثقيلة"، وخاصة في ظل توسع نشاط الجماعات الإرهابية والهجرة غير الشرعية.

وأوضح، في كلمة أمام اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي في العاصمة الجزائرية، أن "دول الجوار ملزمة بإبلاغ صوتها بكل قوة بما أنها معنية بحل الأزمة الليبية"، مؤكدا أن تونس ترحب بمخرجات اجتماع موسكو ومؤتمر برلين.

كما جدد رفض تونس للحل العسكري والتدخل الأجنبي في ليبيا، وشدد على دعمها لحوار ليبي ليبي شامل يحقق الوحدة في البلد ويكرس حق الشعب في العيش في كرامة.

من جهته، قال وكيل وزارة الخارجية السودانية الصديق عبد العزيز عبد الله إن بلاده مقتنعة "أن الليبيين قادرون على حل أزمة بلادهم ما لم تتدخل قوى خارجية".

ولفت إلى أن "توحيد موقف دول الجوار الليبي، سيوفر الظروف المناسبة لليبيين لحل أزمتهم رغم التجاذبات الدولية".

وتواصلت محادثات وزراء خارجية دول الجوار الليبي، إلى جانب وزيري خارجية مالي وألمانيا، في اجتماع مغلق بعد الجلسة الافتتاحية.

صبري باش طبجي وزير الخارجية التونسي الأزمة الليبية أحداث ليبيا

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