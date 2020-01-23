التحالف العالمي للقاحات: لا يمكن تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا قبل عام

برلين - (د ب أ):

أكد التحالف العالمي للقاحات والتحصين أن تطوير لقاح ضد فيروس كورونا الجديد الذي ظهر مؤخرا في الصين سيحتاج على الأرجح عاما على الأقل.

وقال المدير التنفيذي للتحالف، سيث بيركلي، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه من الصعب الآن تقييم مخاطر الفيروس، مضيفا: "لكن الخبر السار هو أن العلماء قد فكوا بالفعل الشفرة الجينية للفيروس ونشروها، وهو ما مكن العديد من المنظمات في جميع أنحاء العالم من البدء في تطوير لقاح مضاد للفيروس".

وأوضح الخبير في علم الأوبئة أن تطوير لقاحات ضد فيروسات كورونا أسهل بكثير من تطوير تحصينات ضد أمراض مثل الملاريا وفيروس نقص المناعة، "ومع ذلك فإن الأمر سيستغرق عدة أشهر قبل البدء في إجراء تجارب ميدانية على اللقاح الجديد، وسيحتاج عاما على الأقل قبل أن يصبح هناك لقاح مضاد جاهزا للاستخدام ضد فيروس كورونا".

أشار بيركلي إلى أن عدد الحالات التي ثبت إصابتها بعدوى الفيروس يزداد بشكل مستمر بسبب إخضاع السلطات الصينية المزيد من المصابين بأعراض الإنفلونزا لاختبار يكشف الإصابة بالفيروس الجديد.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس حتى مساء يوم أمس الأربعاء 544 شخصا، وذلك وفقا لحساب صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية على موقع "فايبو" للأخبار القصيرة.

وحسب بيانات حكومة مقاطعة خوبي، التي تقع وسط الجزء الشرقي من الصين، فإن عدد الوفيات بسبب الفيروس في مدينة ووهان الصينية الشهيرة ارتفع إلى 17 حالة.

كما أعلن عن مزيد من حالات العدوى خارج الصين.

وبدأ المرض ينتشر منذ ديسمبر الماضي.

يشار إلى أن التحالف العالمي للقاحات والتحصين يعمل على مستوى العالم من أجل تعزيز التحصين ضد الأمراض المعدية، وتقديم المشورة للدول وللأنظمة الصحية بشأن هذه الأمراض.

وطلب التحالف من الحكومة الألمانية مؤخرا مساعدة مالية قدرها 700 مليون يورو لتعزيز حماية الأطفال في الدول النامية وزيادة تسهيل حصولهم على اللقاحات هناك.