بوتين يدرس العفو عن إسرائيلية مسجونة بتهمة حيازة مخدرات

موسكو - (د ب أ)

يدرس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غدًا الخميس، العفو عن إسرائيلية أودعت السجن في روسيا، بعد العثور على كمية من مخدر الماريجوانا بحوزتها في مطار روسي.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إطلاق سراح المرأة. وقد أحدثت القضية صدى في إسرائيل، التي تضم عددا كبيرا من السكان من أصول روسية.

وقد يبدو العفو أمرا جيدا بالنسبة لنتنياهو قبل الانتخابات في مارس.

وتحافظ روسيا على علاقات وثيقة مع إسرائيل رغم دعمها خصمي إسرائيل الإقليميين سورية وإيران في الحرب الأهلية السورية.

وأعلن أحد مساعدي الكرملين، يوري أوشاكوف، لوسائل الإعلام الحكومية أنه من المقرر أن يلتقي بوتين مع والدة السجينة إلى جانب نتنياهو وبطريرك القدس ثيوفيلوس الثالث في القدس لمناقشة الأمر.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية الحكومية "تاس" عن أوشاكوف اليوم الأربعاء قوله: "سيتم النظر في الجانب الإنساني لهذه القضية خلال الاجتماع".

وتم العثور على 6ر9 جرام من الماريجوانا بحوزة نعمه يساكر بعد وصولها إلى مطار في موسكو في رحلة ترانزيت من الهند إلى إسرائيل العام الماضي.

وصدر حكم بسجن نعمه يساكر لمدة سبع سنوات ونصف السنة. ونددت إسرائيل بالعقوبة باعتبارها مبالغا فيها.