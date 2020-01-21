تايوان تؤكد حالة الإصابة الأولى بفيروس كورونا الجديد

تايبيه- (د ب أ):

أكدت السلطات في تايوان اكتشاف أول حالة إصابة في الجزيرة بفيروس كورونا الجديد الذي ينتشر في الصين، وذلك بعدما عادت تايوانية في الخمسينيات من عمرها من مدينة ووهان، وسط الصين، مصابة بحمى وسعال وضيق في التنفس.

وأثبتت الفحوص إصابة المرأة بالالتهاب الرئوي الذي ينجم عن السلالة الجديدة من الفيروس.

وقال المركز التايواني لمكافحة الأمراض في بيان إن المرأة أرسلت إلى أحد المستشفيات من المطار مباشرة، حيث جرى وضعها قيد الحجر الصحي بعد التأكد من الإصابة.

وأعلنت السلطات الطبية في الصين في وقت سابق اليوم أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس الجديد ارتفعت إلى ست حالات.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إنه تم تسجيل 77 حالة إصابة جديدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد أمس الاثنين، ما رفع إجمالي عدد المصابين إلى 291 شخصا.