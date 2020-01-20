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إسرائيل تستضيف 41 من زعماء العالم في ذكرى تحرير معتقل "أوشفيتز" النازي

10:27 م الإثنين 20 يناير 2020
إسرائيل تستضيف 41 من زعماء العالم في ذكرى تحرير معتقل "أوشفيتز" النازي

معتقل ''أوشفيتز'' النازي

القدس - (د ب أ)

يجتمع نحو 41 زعيمًا من دول العالم، في القدس، هذا الأسبوع لإحياء الذكرى الـ75 لتحرير معسكر أوشفيتز النازي، ولمناقشة النمط الحديث لمعاداة السامية، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم الوزارة ليئور حياة في مؤتمر صحفي بالقدس اليوم إن هذا التجمع الذي سيقام عند النصب التذكاري "ياد فاشيم" لضحايا محرقة النازية "هولوكوست" في حضور الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، سيكون أكبر حدث سياسي منذ إنشاء دولة إسرائيل في عام 1948.

وأضاف المتحدث بأنه من المتوقع أن يتجاوز عدد الحاضرين الضعف.

وأشار المتحدث إلى أن وزارة المالية الإسرائيلية خصصت ميزانية خاصة لاستقبال 20 وفدا.

ونوه المتحدث إلى أن الحضور سيكون غير مسبوق بسبب "أهمية ذكرى المحرقة ومكافحة معاداة السامية اليوم".

وتابع حياة قائلا "تعد معاداة السامية مشكلة عالمية. إنها ليست مشكلة لإسرائيل فقط".

وقالت دبلوماسية إسرائيلية رفيعة المستوى، طالبت بعدم الكشف عن هويتها، إنها تأمل في أن يكون الحدث بمثابة "حافز" لقبول تفسير تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست لمعاداة السامية.

ويشكل هذا التعريف مصدرًا للجدل بسبب النماذج التي يسردها لكي يتم الاسترشاد بها، حيث يقول النقاد إنها تخنق الانتقاد المشروع لحكومة إسرائيل.

معتقل أوشفيتز الاحتلال الإسرائيلي وزارة الخارجية الإسرائيلية

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