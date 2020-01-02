البرلمان الليبي يعقد جلسة طارئة السبت لمواجهة "الغزو التركي"

وكالات:

يعقد البرلمان الليبي يوم السبت المقبل جلسة طارئة في مدينة بنغازي لبحث التطورات في ليبيا، وذلك بعد موافقة البرلمان التركي على قرار من الرئيس رجب طيب أردوغان يسمح بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وقال نائب رئيس مجلس النواب الليبي أحميد حومة، اليوم الخميس، إن الجلسة الطارئة ستكون "لبحث تداعيات التدخل التركي السافر في الشؤون الليبية".

وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن "خطوة أردوغان وجر برلمان بلاده لتأييدها ستكون لها تداعيات خطيرة في المنطقة"، معتبرا طلب حكومة فائز السراج التدخل الأجنبي التركي في ليبيا "خيانة عظمى للوطن".

كما طالب "حومة" المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذا "الغزو التركي".

كما أشار إلى أن الشعب الليبي يجب أن يصطف حول القوات المسلحة لصد محاولات الغزو التركي.