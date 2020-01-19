الدفاع الروسية: مقتل 98 عسكريًا ومدنيًا بهجمات المسلحين بأسلحة "الناتو"

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل 47 عسكريًا سوريًا، و51 مدنيًا جراء الهجمات التي شنتها الجماعات المسلحة في سوريا منذ 16 يناير، بأسلحة من دول الناتو، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وقال مدير مركز حميميم الروسي لمصالحة الأطراف السورية، يوري بورينكوف، في بيان أصدره اليوم الأحد: "منذ 16 يناير من العام الحالي تعرضت مواقع القوات الحكومية في منطقة إدلب لوقف التصعيد لهجمات من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية 16 مرة. كما نفذت المجموعات الإرهابية خلال الفترة ذاتها 253 عملية قصف استهدفت البلدات والمدن المسالمة".

وشدد بورينكوف على أن الأوضاع في المنطقة "لم تشهد تصعيدا مثل هذا منذ مايو 2019"، مشيرًا إلى أن هجمات المسلحين منذ 16 يناير أسفرت بشكل عام عن مقتل 47 عسكريًا سوريًا وإصابة 77 آخرين، كما أودت بحياة 51 مدنيا وأدت إلى جرح 116.

ولفت إلى أن "المسلحين، الذين استخدموا سابقًا بشكل أساسي أسلحة وذخيرة يدوية الصنع مثل قواذف عبوات الغاز، كثفوا الآن استخدام أسلحة وذخيرة نظامية منشؤها دول الناتو".

وخلال الساعات الـ24 الماضية سجل مركز حميميم 65 حالة قصف من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية في منطقة إدلب لوقف التصعيد.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن التصعيد حال دون خروج أي مدني خلال اليوم من منطقة إدلب عبر المعابر التي فتحتها القوات السورية اعتبارا من 13 يناير.

وخلال 18 يناير نفذت الجماعات المسلحة هجومين واسعين على مواقع الجيش السوري في المنطقة، وتمكنت القوات الحكومية من صدها، لكن العمليتين أسفرتا عن مقتل 10 عسكريا، وتسببتا بإصابة 15 آخرين.