اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين أمام البرلمان اللبناني

وكالات

أفدات الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بوقوع اشتباكات بين قوات الأمن المدعومة بعناصر مكافحة الشغب، والمتظاهرين أمام مدخل مجلس النواب، وسط بيروت.

وأكدت الوكالة الرسمية، أن المتظارهين رشقوا عناصر الأمن بالحجارة والألواح الخشبية والحديدية، فيما ردت قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع ورش المتظاهرين بخراطيم المياه لتفريقهم.

وفي الحمرا بوسط بيروت، تجمع العشرات من المحتجين أمام مصرف لبنان المركزي، في إطار التحركات الاحتجاجية على سياسة المصرف المركزي والمصارف في لبنان.

وأطلق المتظاهرون في لبنان ما أسموه بأسبوع الغضب، في إطار التصعيد الشعبي الذي يمارسه الشارع ضد الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، للمطالبة بالإسراع في تشكيل حكومة تكنوقراط، ووضع حلول جذرية للأزمة الاقتصادية التي ضربت لبنان، وشهدت الأيام الأولى من أسبوع الغضب، أعمال عنف بين قوات الأمن والمتظاهرين، سقط خلالها العديد من الإصابات.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، إصابة أكثر من 220 شخصًا، خلال الاشتباكات التي وقعت أمس السبت، ينهم 80 شخصًا نقلوا إلى المستشفيات، فيما تلقى ال 140 الآخرون العلاج في المكان