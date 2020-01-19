على هامش مؤتمر برلين.. أردوغان: السلام في ليبيا يتطلب ضمان الهدنة

القاهرة- وكالات:

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، على ضرورة ضمان قبول وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية خلال مؤتمر برلين، حتى تتمكن ليبيا من تحقيق السلام والاستقرار.

وقال أردوغان إن "تحقيق السلام في ليبيا يتطلب ضمان الهدنة"، وذلك في لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش مؤتمر برلين.

من جهته، أشار بوتين إن "تركيا وروسيا حققتا خطوة جيدة جدا بالدعوة إلى الهدنة في ليبيا".

ويشارك في مؤتمر برلين مصر، والإمارات، والجزائر، والكونغو، وروسيا، وفرنسا، والولايات المتحدة، وتركيا، وإيطاليا، وبريطانيا والصين وألمانيا والكونغو، بالإضافة إلى رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي المُشير خليفة حفتر.

هذا إلى جانب حضور منظمات دولية مثل الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية.

ويهدف المؤتمر لوضع حد للاقتتال المُستمر في ليبيا منذ أشهر، والوصول إلى اتفاق سلام يمنع من تحوّل البلد شمال الأفريقي الغني بالنفط إلى "سوريا جديدة".