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رسميا.. ملكة بريطانيا: هاري وميجان ليسا من "أصحاب السمو"

08:49 م السبت 18 يناير 2020
رسميا.. ملكة بريطانيا: هاري وميجان ليسا من "أصحاب السمو"

الملكة إليزابث مع الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل

وكالات

أعلن قصر باكنجهام، مساء اليوم، أن الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، سيخسران لقبي صاحبي السمو الملكي بعد تنحيهما كأحد كبار أعضاء العائلة المالكة.

وأعلنت الملكة إليزابيث الثانية حاكمة بريطانيا، نتائج الاجتماع الذي عقد بالقصر الملكي مع الأمير هاري وزوجته ميجان، بعد أن أثار الزوجان أزمة فى العائلة المالكة بإعلانهما التخلي عن واجباتهما الرسمية، وقضاء وقت أطول فى أمريكا الشمالية، وبحضور الأمير تشارلز والأمير وليام في ساندرينجهام.

وأكدت إليزابيث الثانية، أن هاري وميجان لن يكونا عضوين رفيعي المستوى في العائلة، مشددة على أنهما سيظلان محبوبين من أفراد عائلتهما.

وأعربت الملكة عن سعادتها للتوصل إلى اتفاق مع هاري وميجان، الذي وصفته بأنه طريق بناء.

وقالت الملكة في بيان: إن "بعد عدة أشهر من المحادثات والمناقشات الأخيرة، يسرني أننا وجدنا معًا وسيلة بناءة وداعمة للمضي قدمًا لحفيدي وعائلته".

الملكة إليزابيث الثانية ميجان ماركلي الأمير هاري

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