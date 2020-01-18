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ترامب: استهدفنا سليماني لأنه كان يقول أشياء سيئة عن بلادنا

06:27 م السبت 18 يناير 2020
ترامب: استهدفنا سليماني لأنه كان يقول أشياء سيئة عن بلادنا

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أمر باستهداف القائد الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، بسبب أنه كان يقول "أشياء سيئة عن بلادنا".

جاء ذلك في حديث أدلى به ترامب أمام تجمع من المانحين الجمهوريين، في تبرير جديد لعملية استهداف سليماني، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وأضاف: "إلى أي مدى كان يجب علينا الاستماع إلى ذلك؟".

وكان وزير الخارجية مايك بومبيو قال إن سليماني كان يخطط لهجوم وشيك على الأمريكيين وكان يعمل على "بناء شبكة من أنشطة الحملات ربما كانت ستؤدي إلى مقتل عدد كبير إضافي من الأمريكيين".

دونالد ترامب قاسم سليماني قائد فيلق القدس مايك بومبيو

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