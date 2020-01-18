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بوتين يضع الزهور عند نصب تذكاري في ذكرى فك حصار لينينجراد

03:15 م السبت 18 يناير 2020
بوتين يضع الزهور عند نصب تذكاري في ذكرى فك حصار لينينجراد

بوتين يضع الزهور عند نصب تذكاري في ذكرى فك حصار لي

القاهرة – (وكالات):

وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إكليلاً من الزهور، عند نصب "حجر الحدود" في منطقة نيفسكي بالقرب من بطرسبورج، وذلك بمناسبة حلول الذكرى السنوية لفك الحصاري النازي عن لينينجراد.

وشارك في الفعالية كذلك، الممثل المفوض لرئيس الدولة في الدائرة الفدرالية الشمالية الغربية ألكسندر غوتسان، ومحافظ سان بطرسبورج ألكسندر بيغلوف ومحافظ مقاطعة لينينجراد ألكسندر دروزدنكو.

وبالنسبة للرئيس بوتين، يعتبر حصار لينينجراد والقتال في المنطقة المذكورة أعلاه، جزءا من تاريخ عائلته، حيث حارب والده فلاديمير سبيردونوفيتش بوتين، وأصيب بجروح هناك، لذلك يقوم الرئيس بوتين كل عام بالمشاركة في فعالية "الفوج الخالد"، وحمل صورة والده.

فلاديمير بوتين حصار لينينجراد

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مصادر :كوريا الشمالية تستبدل وزير خارجيتها
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