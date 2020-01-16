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مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ رسميا إجراءات محاكمة ترامب

07:27 م الخميس 16 يناير 2020
مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ رسميا إجراءات محاكمة ترامب

دونالد ترامب

وكالات:

أفادت وكالة "رويترز"، بأن مجلس الشيوخ الأمريكي بدأ رسميًا اليوم الخميس، إجراء محاكمة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وأوضحت أنه جرى تلاوة القرار الاتهامي بحق ترمب في مجلس الشيوخ.

ويؤدي أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي اليمين أمام رئيس المحكمة العليا الذي سيترأس محاكمة ترامب بهدف عزله من منصبه وذلك تمهيدا لبدء المحاكمة الثلاثاء المقبل.

وتسلم مجلس الشيوخ رسميًا الأربعاء ملف الاتهام بحق الرئيس الأمريكي، وهو الثالث في تاريخ الولايات المتحدة الذي يخضع لمثل هذه المحاكمة.

وسيكون على ترامب أن يرد على تهمتين، استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس. وهو متهم بممارسة ضغوط لإقناع أوكرانيا بفتح تحقيق بحق الديموقراطي جو بايدن منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر المقبل.

وكان مجلس النواب حيث تشغل المعارضة الديموقراطية غالبية، وجه في 18 ديسمبر الاتهام لترامب خلال تصويت على "عزله".

عزل ترامب محاكمة ترامب مجلس الشيوخ الأمريكي دونالد ترامب

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