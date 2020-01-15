المفوضية الأوروبية: أبلغنا بالاتفاق التجاري بين الصين وأمريكا

بروكسل - (د ب أ)

علقت المفوضية الأوروبية بحذر على توقيع ما يسمى باتفاق المرحلة الأولى التجاري بين الصين والولايات المتحدة، في واشنطن اليوم الأربعاء.

وقال متحدث باسم المفوضية في بروكسل، إن المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أحيطت علمًا بالاتفاق.

وأضاف المتحدث "الاتحاد الأوروبي يدعم المبادرات التي تساعم في فتح الأسواق وتقليل التوترات التجارية، مادامت تحترم قواعد التجارة متعددة الأطراف ولا تضع الشركات الأوروبية في موقف غير تنافسي".

ولم يقل المتحدث ما إذا كانت المفوضية تعتبر الاتفاق بين واشنطن وبكين ملبيا لهذه الشروط.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي قد وقعا اليوم الأربعاء ما يسمى باتفاق المرحلة الأولى التجاري بين البلدين، بهدف تهدئة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال ترامب "لا يمكن تحقيق شيء أكبر من هذا... إبقاء الدولتين القويتين العملاقتين في حالة تناغم مهم للغاية للعالم. العالم يرانا اليوم". تم تنظيم حفل التوقيع الذي استمر 75 دقيقة في البيت الأبيض.

وبموجب الاتفاق تعهدت الصين بشراء منتجات صينية بأكثر من 200 مليار دولار خلال عامين ومنها منتجات زراعية بعشرات الملايين من الدولارات. كما يتضمن الاتفاق آليات التنفيذ. وقال ترامب إنه سيتم التراجع عن الرسوم الأمريكية على السلع الصينية إذا تم التوصل إلى اتفاق المرحلة الثانية بين الجانبين.