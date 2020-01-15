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رئيس الوزراء اليوناني يرشح قاضية لمنصب رئيس البلاد

10:08 م الأربعاء 15 يناير 2020
رئيس الوزراء اليوناني يرشح قاضية لمنصب رئيس البلاد

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس

أثينا - (د ب أ)

أعرب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن رغبته في أن تتولى امرأة منصب رئيس البلاد، حيث قال اليوم الأربعاء، إنه يرشح قاضية رفيعة المستوى لهذا المنصب.

وقال ميتسوتاكيس مع إعلانه أن ايكاتريني ساكيلاروبولو، رئيسة المحكمة الادارية العليا، هي مرشحته للمنصب "الديمقراطية مؤنثة، الوقت حان لانتخاب إمرأة في أعلى منصب في البلاد لأول مرة"، وفقًا لما نقلته الاذاعة الرسمية في البلاد "إي أر تي".

يشار إلى أن منصب الرئيس في اليونان هو منصب فخري بشكل كبير.

وتنتهى فترة الرئاسة التي تمتد خمس سنوات للرئيس الحالي السياسي والمحامي المحافظ بروكوبيس بافلوبولوس، في 13 مارس المقبل.

كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني ايكاتريني ساكيلاروبولو

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