اعتقال قاض إيطالي لإصداره أحكاما مقابل خدمات جنسية

روما - (د ب أ)

اعتقلت السلطات الإيطالية، قاضيًا اليوم الأبعاء، بعدما كشفت التحقيقات أنه تلقي أموالا وهدايا وخدمات جنسية لإصدار أحكام لصالح متهمين.

وكان القاضي يخدم في بلدة كاتنزارو في إقليم كالابريا جنوب إيطاليا، حيث تنحدر مافيا ندراتنجيتا المخيفة.

وذكر ممثلو الادعاء العام أن القاضي المعتقل تلقى مرارًا "مبالغ كبيرة من المال وأشياء ثمينة وسلعا وخدمات أخرى بما في ذلك خدمات الجنسية".

وفي المقابل، أصدر القاضي أحكاما بالبراءة أو تخفيف الحكم في قضايا مدنية أو جنائية. كما كان القاضي أيضا عضوا في محكمة خاصة بقضايا الضرائب.