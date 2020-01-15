تركيا تستدعي القائم بالأعمال المصري
04:59 م الأربعاء 15 يناير 2020
القاهرة- وكالات:
استدعت وزارة الخارجية التركية القائم بالأعمال المصري في أنقرة، حسبما أفادت قناة "تي آر تي" التركية، الأربعاء.
وقالت الخارجية التركية إن ذلك يأتي على خلفية مزاعم تُفيد بتوقيف السلطات المصرية لموظفي مكتب وكالة الأناضول في القاهرة.
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز
-
561
-
261
-
241
-
186
-
158
-
139
-
132
-
125
-
123
-
120
-
105
-
93
-
65
-
58