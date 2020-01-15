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تركيا تستدعي القائم بالأعمال المصري

04:59 م الأربعاء 15 يناير 2020
تركيا تستدعي القائم بالأعمال المصري

وزارة الخارجية التركية

القاهرة- وكالات:

استدعت وزارة الخارجية التركية القائم بالأعمال المصري في أنقرة، حسبما أفادت قناة "تي آر تي" التركية، الأربعاء.

وقالت الخارجية التركية إن ذلك يأتي على خلفية مزاعم تُفيد بتوقيف السلطات المصرية لموظفي مكتب وكالة الأناضول في القاهرة.

وزارة الخارجية التركية تركيا السلطات المصرية القاهرة

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