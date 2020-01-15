لافروف: المبادرة الروسية للأمن الجماعي في الخليج لا تزال على الطاولة

القاهرة- (د ب أ):

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الأربعاء أن المبادرة الروسية حول آلية الأمن الجماعي في منطقة الخليج لا تزال على الطاولة.

وقال لافروف في فعالية في الهند :"في وضع أقل خطورة بكثير من الآن اقترحنا على دول المنطقة (الخليج) التفكير في آلية جماعية للأمن".

وأضاف لافروف أن "هذه الفكرة لا تزال على الطاولة، وآمل أن تجري دراستها".

واقترحت روسيا في يوليو من العام الماضي تشكيل مجموعة عمل لإعداد مؤتمر دولي حول الأمن والتعاون في منطقة الخليج، ما يسمح بإنشاء منظمة دائمة لهذا الغرض.